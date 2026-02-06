Україна

17-річний Брунінью Брага може перебратися до Донецька після досягнення повноліття, але бразильський клуб намагається продовжити з ним контракт.

Донецький Шахтар активно працює на трансферному ринку та націлився на перспективного вінгера Атлетіко Паранаенсе Брунінью Брагу.

За інформацією бразильських ЗМІ, український клуб уже зробив офіційну пропозицію щодо переходу 17-річного футболіста.

Однак перехід можливий не раніше серпня, коли гравець досягне повноліття. Наразі Атлетіко Паранаенсе намагається продовжити контракт із талантом, але переговори поки не принесли результату.

Брунінью вважається одним із найперспективніших вінгерів свого покоління в Бразилії, тому його потенційний трансфер може стати важливим кроком у кадровій стратегії Шахтаря.

Нагадаємо, донецький Шахтар здобув першу перемогу на зимових тренувальних зборах у Туреччині. У другому контрольному матчі команда Арди Турана з рахунком 2:1 переграла чемпіона Латвії — Ригу.