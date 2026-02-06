Україна

Команда Патріка ван Леувена продовжує ротацію складу перед другою половиною сезону.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Бакарі Конате, який продовжить кар'єру в ізраїльському Маккабі Нетання.

22-річний малієць виступав за криворіжців з літа 2024 року. На його рахунку 30 матчів та один забитий м'яч.

Зазначимо, що раніше склад Кривбасу залишили Оче Очовечі та Хосе Флорес. У той же час команду поповнили Ассан Сека та Шамі Адам.

Після 16 турів Кривбас набрав 26 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.