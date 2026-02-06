Франція

Українець поки не з новою командою.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека розповів, коли саме український нападник Роман Яремчук зʼявиться в розташуванні команди.

«Яремчук приєднається до нашої команди наступного тижня», — заявив Фонсека.

Нагадаємо, що 30-річний нападник підписав з «ткачами» орендну угоду до кінця поточного сезону. У Ліона є право викупу українця за пʼять мільйонів євро.

Першу половину сезону Роман Яремчук відіграв за грецький Олімпіакос 16 матчів, забив чотири голи (всі — в Кубку Греції) та віддав одну результативну передачу.