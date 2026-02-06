Українець поки не з новою командою.
Роман Яремчук, Getty Images
06 лютого 2026, 17:45
Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека розповів, коли саме український нападник Роман Яремчук зʼявиться в розташуванні команди.
«Яремчук приєднається до нашої команди наступного тижня», — заявив Фонсека.
Нагадаємо, що 30-річний нападник підписав з «ткачами» орендну угоду до кінця поточного сезону. У Ліона є право викупу українця за пʼять мільйонів євро.
Першу половину сезону Роман Яремчук відіграв за грецький Олімпіакос 16 матчів, забив чотири голи (всі — в Кубку Греції) та віддав одну результативну передачу.