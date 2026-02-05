Україна

21-річний вінгер приєднався до новачка УПЛ до кінця сезону.

ФК Епіцентр офіційно оголосив про підписання 21-річного півзахисника Динамо Андрія Маткевича на правах оренди до кінця сезону.

Маткевич – вихованець київського клубу, у юнацькій команді U-19 провів 63 матчі та забив 20 голів. Минулого року він вже мав досвід оренди у Зорі, де зіграв 12 матчів за основний склад та віддав одну результативну передачу.

Епіцентр наразі займає 14-те місце в УПЛ з 14 очками після першого кола. Прихід молодого динамівця має посилити атакувальну лінію та допомогти команді поліпшити турнірне становище в другому колі.

Маткевич виступатиме за Епіцентр під новим 11-м номером і приєднався до команди після тренувальних зборів, де справив гарне враження на тренерський штаб Сергія Нагорняка.