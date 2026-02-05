Україна

Український хавбек продовжить кар'єру у Казахстані.

Казахстанський Актобе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Дмитром Топаловим.

Деталі угоди не розголошуються, але, за даними ЗМІ, сторони підписали контракт до кінця 2026 року.

Попереднім клубом 27-річного українця був донецький Шахтар, з яким у нього закінчився контракт 31 грудня. В останніх сезонах він на правах оренди захищав кольори Колоса та ЛНЗ.

"Я прийшов у Шахтар у сім років. Сьогодні мій шлях тут добігає кінця. 20 років в одному клубі – це ціле життя. Шлях, який сформував мене як футболіста і як людину. Дякую президенту клубу, усім моїм тренерам – від дитячої академії до професійного рівня, працівникам клубу та вболівальникам. Шахтар назавжди залишиться частиною мене", – написав Топалов в Instagram.

Таким чином Топалов став одноклубником колишнього гравця Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Нані, який відновив кар'єру, а також Пабло Альвареса, який сьогодні перебрався до Актобе з львівських Карпат.