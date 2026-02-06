Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі на зборах у Туреччині проти рівненського Вереса (3:2), у якому він відзначився переможним голом.

"Настрій гарний, перемогли. Для цього ми працюємо — щоб перемагати в кожному матчі і в чемпіонаті України, і в єврокубках. Набираємо оберти не лише через тренування, а й через ігри. Так підготовчий процес проходить краще і, я думаю, більше тактики напрацьовується. Я зіграв 60 хвилин, і ми непогано виклалися, віддали сили. Далі тренування й підготовка до наступних спарингів.

Чотири тайми по 30 хвилин? Інколи доводиться на зборах і по 90 хвилин грати, тому я думаю, що до цього ми ще прийдемо. Що скаже тренерський штаб, те ми й будемо робити. Немає різниці, скільки грати: 60 хвилин, 45 хвилин, 90 хвилин.

По результату можна було зрозуміти, що й напруга була, й голи були, й були зайві емоції, багато жовтих карток. Але це футбол, і атмосфера рівня УПЛ може бути й на зборах. Такі ігри теж потрібні, щоб трохи завестися, відчути азарт. Тому це нормально. Ми після гри потиснули руки, все добре. Почуваюся нормально, у кінцівці матчу просто була накладка на стопу. Зараз зроблю процедури, і все буде добре.

Я кілька днів тому так забив гол на тренуванні, але тоді мені покотив м’яч Шапаренко. Коли Буяльський поставив м’яч, то я одразу побачив, що суперники опустилися на лінію штрафного майданчика. Буяльський теж це побачив і покотив м’яч. Я прийняв його і подумав, чому б ні. Якщо є удар, то треба бити. Я добре приклався і влучив. Я відпрацьовував це на тренуваннях і після тренувань. Треба більше бити в грі", — наводить слова Бражка прес-служба клубу.

