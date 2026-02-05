Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 5 лютого 2026 року.

Донецький Шахтар провів свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, у якому обіграв чемпіона Латвії – Ригу з рахунком 2:1.

Команда Арти Турана пропустила першою, коли на 34 хвилині у складі суперника відзначився Режиналду Рамірес, який реалізував пенальті.

Однак на 54 хвилині Егіналду зрівняв цифри на табло, а за сім хвилин переможний м'яч забив Юхим Конопля.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Рига:

Шахтар – Рига 2:1

Голи: Егіналду, 54, Конопля, 61 — Рамірес, 39 (пен), 1:1

Шахтар: Фесюн (Баглай, 61), Вінісіус Тобіас (Конопля, 46), Грам (Бондар, 46), Фарина (Матвієнко, 46), Педро Енріке (Азаров, 46), Очеретько (Назарина, 46), Ізакі (Марлон Гомес, 46), Педріньйо (Бондаренко, 46), Лукас (Проспер, 46), Невертон (Егіналду, 46), Мейрелліш (Кауан Еліас, 46).