Україна

Українські команди продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 5 лютого, відбулася низка товариських матчів у рамках підготовки до другої половини сезону в УПЛ.

У першому матчі Кривбас не зміг обіграти дубль Брентфорда. Команди закінчили поєдинок без забитих м'ячів.

Кривбас — Брентфорд Б 0:0

Кривбас: Хома, Джонс, Шевченко, Дібанго, Бутенко, Вілівальд, Сек, Рохас, Боднар, Каменський, Мулик.

Запасні: Сичов, Дударенко, Маяков, Коробка, Бекавац, Араухо, Задерака, Миронюк, Мендоза, Парако, Лін.

На 67 хвилині Володимир Мулик (Кривбас) не реалізував пенальті (повз ворота).

З таким же рахунком закінчився матч між луганською Зорею та узбецьким Андіжаном.

Зоря — Андіжан 0:0

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 46), Ескінья (Башич, 46), Джордан (Яніч, 46), Вантух (Жуніор Рейс, 46), Малиш (Пердута, 46), Кушніренко (Дришлюк, 46), Попара (Ба, 61), Андушич (Саленко, 46), Слесар (Горбач, 46), Верлей, Будківський (Задорожний, 61).

Епіцентр у своєму спарингу здобув вольову перемогу над румунським Тиргу Муреш із рахунком 3:1. У складі команди Сергія Нагорняка голами відзначилися Маткевич, Супряга та Себеріо. У свою чергу суперник реалізував пенальті на 13 хвилині.

Епіцентр – Тиргу Муреш 3:1

Голи: Маткевич, 28, Супряга, 62, Себеріо, 83 – ?, 13 (пен).

Столична Оболонь мінімально поступилася молдовському Петрокубу з рахунком 0:1. Молдовани свій єдиний м'яч забили на старті матчу, реалізувавши пенальті.

ФК Петрокуб — ФК Оболонь 1:0

Насамкінець харківський Металіст 1925 провів два спаринги за один день. У першій зустрічі харків'яни обіграли Сіетл Саундерс із рахунком 3:0. Авторами голів стали Калітвінцев, Калюжний та Мба.

Металіст 1925 — Сіетл Саундерс 3:0

Голи: Калітвінцев 13, Калюжний 23, Мба 53.

Металіст 1925: Проценко (Гончаров 81), Крупський, Салюк, Шабанов (Кондратюк 73), Мартинюк, Калюжний, Антюх, Калітвінцев (Карпізін 73), Аревало, Забергджа, Мба Запас: Дубко, Король, Багрій.

У другому спарингу Металіст 1925 поступився швецькому Гаммарбю з рахунком 3:4. У харків'ян забивали Когут та Чурко, який оформив дубль.

Металіст 1925 — Гаммарбю 3:4

Голи: Чурко, 45+2, 88, Когут, 60 — Кеббех, 24, Каборе, 35, 74, Ліндберг, 58.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Павлюк, Дубко, Снурніцин, Литвиненко, Багрій (Карпізін 62), Король (Кондратюк 62), Чурко, Когут, Кастільо.