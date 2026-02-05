Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 5 лютого 2026 року.

Сьогодні, 5 лютого, відбувся товариський матч у Туреччині, у якому київське Динамо здобуло перемогу над рівненським Вересом (3:2).

У складі команди Ігоря Костюка голами відзначилися Володимир Бражко та Микола Шапаренко, який оформив дубль. У підопічних Олега Шандрука забивали Ігор Харатін та Владислав Шарай.

Також зазначимо, що команди провели матч у незвичайному форматі, зігравши чотири тайми по 30 хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Верес:

Динамо – Верес 3:2

Голи: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатін, 40, Шарай, 46.

Динамо (1 та 2 тайми): Ігнатенко – Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Піхальонок, Волошин, Огундана, Шапаренко – Пономаренко.

Динамо (3 та 4 тайми): Ігнатенко – Караваєв, Попов, Тіаре, Дубінчак – Бражко, Яцик, Герич, Діалло, Буяльський – Герреро (Бленуце, 109).

Верес: Кожухар (Горох, 61) — Протасевич (Стамуліс, 61), Гончаренко (Ціпот, 61), Вовченко (Чечер, 61), Корнійчук (Сміян, 61), гравець на перегляді (Кльоц, 61), Харатін (Куція, 61), Шарай (Гільєрме, 61), Гонсалвеш (Пушкуца, 61), Годя (Бойко, 61), Ндукве (Стень, 61).

Попереджені: Герич, Герреро, Яцик – Годя, Чечер.