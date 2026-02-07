Іспанія

Поєдинок 23-го туру Ла Ліги не відбудеться через несприятливі погодні умови та ризик для футболістів.

Матч 23-го туру чемпіонату Іспанії між Райо Вальєкано та Реал Ов’єдо офіційно перенесено. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Рішення про призупинення поєдинку, який мав відбутися у суботу, 7 лютого, на стадіоні Естадіо Вальєкас, було ухвалене з міркувань безпеки та збереження фізичної цілісності гравців.

У Ла Лізі зазначили, що на даний момент ігрове поле не відповідає необхідним вимогам для проведення матчу в безпечних умовах.

Протягом поточного тижня Райо Вальєкано доклав значних зусиль, повністю замінивши газон, аби зустріч могла відбутися за планом. Втім, несприятливі погодні умови під час виконання робіт, а також прогноз із тривалими дощами не дозволили покриттю досягти оптимального стану.

Згідно з чинним регламентом, найближчим часом буде визначено термін для подання пропозицій щодо нової дати проведення поєдинку. Зустріч мала розпочатися о 15:00 за київським часом.