Поєдинок відбудеться у понеділок, 9 лютого.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
07 лютого 2026, 14:22
Київське Динамо оголосило чергового суперника, з яким команда Ігоря Костюка зустрінеться на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Черговим спаринг-партнером киян виступить клуб, який дебютував в УПЛ цього сезону — Кудрівка.
Гра відбудеться у понеділок, 9 лютого, о 10:00 за Києвом.
Також зазначимо, що раніше Динамо оголошувало, що цього ж дня зіграє проти грузинської Іберії 1999. Не виключено, що кияни проведуть два спаринги за один день.
У своєму минулому контрольному матчі Динамо обіграло іншого учасника УПЛ – рівненський Верес (3:2).