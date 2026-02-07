Україна

Поєдинок відбудеться у понеділок, 9 лютого.

Київське Динамо оголосило чергового суперника, з яким команда Ігоря Костюка зустрінеться на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Черговим спаринг-партнером киян виступить клуб, який дебютував в УПЛ цього сезону — Кудрівка.

Гра відбудеться у понеділок, 9 лютого, о 10:00 за Києвом.

Також зазначимо, що раніше Динамо оголошувало, що цього ж дня зіграє проти грузинської Іберії 1999. Не виключено, що кияни проведуть два спаринги за один день.

У своєму минулому контрольному матчі Динамо обіграло іншого учасника УПЛ – рівненський Верес (3:2).