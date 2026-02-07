Інше

Головний тренер національної збірної продовжує роботу, попри повідомлення в ЗМІ.

Королівська федерація футболу Марокко офіційно спростувала інформацію про нібито відставку головного тренера національної збірної Валіда Реграгі. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті організації.

У повідомленні організації наголошується, що інформація, поширена в окремих медіа щодо подання Реграгі заяви про звільнення, не відповідає дійсності. Федерація "категорично заперечує" ці чутки та підтверджує, що наставник продовжує виконувати свої обов’язки.

Раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що 50-річний спеціаліст нібито ухвалив рішення залишити посаду після поразки збірної Марокко у фіналі Кубка африканських націй від Сенегалу з рахунком 0:1. Також зазначалося, що тренер не планує продовжувати роботу, незважаючи на те, що до чемпіонату світу 2026 року залишилося менше шести місяців.

Валід Реграгі очолює національну збірну Марокко з 2022 року. Під його керівництвом команда досягла історичного результату, дійшовши до півфіналу чемпіонату світу-2022, а також уперше з 2004 року зіграла у фіналі Кубка африканських націй.