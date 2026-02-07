Франція

Найбільше у складі парижан заробляє Усман Дембеле.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний заробляє у складі ПСЖ 450 тисяч євро на місяць до сплати податків. Про це повідомляє Le Parisien.

Для паризького клубу це 12 показник, а рейтинг зарплатної відомості очолює вінгер Усман Дембеле, який заробляє один мільйон та 560 тисяч євро на місяць.

Також до трійки найкращих входять захисники Маркіньйос (1 млн 130 тисяч євро) та Ашраф Хакімі (1 млн 100 тисяч).

Повний рейтинг зарплат від ПСЖ від Le Parisien:

Нинішнього сезону Забарний провів 24 матчі, в яких забив один гол.

Після 17 турів ПСЖ набрав 39 очок і посідає друге місце у французькій Лізі 1, відстаючи від Ланса на один бал.