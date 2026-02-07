Україна

Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі на зборах у Туреччині проти київського Динамо (2:3).

"Емоційний, насичений на події матч. Я би сказав, навіть дуже наближений до гри чемпіонату за своїм характером. Тому, ми задоволені спарингом. Звичайно, неприємно програвати. Але це була цікава гра із великою кількістю забитих голів.

Емоції, які вирували на полі — це наслідок ставлення гравців до самої гри, до перебігу подій. Вони — основні актори на футбольному полі і перемогти хотіли гравці обох команд.

Сергій Стень на позиції форварда? Збори — час для ротації. В тому числі і нових ігрових позицій. Сергій, на нашу думку, досить гармонійно виглядає на цій позиції, створює конкуренцію. Тому ми даємо можливість йому зараз себе проявляти в якості форварда. І, я думаю, що зараз це хороше рішення. Подивимося, що буде далі. На мою думку, на думку тренерського штабу, він гарно виконує свої функції. Бачимо, що він також певне задоволення отримує від гри на цій позиції. Тому награємо його на позиції дев'ятки", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.