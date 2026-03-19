Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (5:0).

"Ми насамперед наголошували на тому, щоб помилки, які могли статися, не призвели до втрати м’яча й швидких атак на наші ворота. Ми просили гравців змушувати суперника помилятися й користуватися цими помилками.

Ми не знали до матчу, за якою схемою гратиме Олександрія. Ми думали, що вони гратимуть у п’ять захисників. Але треба віддати належне, вони хотіли сьогодні грати в футбол, розташувалися в чотири захисники, перехідні фази були добре налаштовані. Для нас це добре, коли суперник не закривається, є вільний простір, коли команда грає в футбол. Ми розуміємо, в яких фазах ми можемо домінувати, й сьогодні це принесло результат.

Стосовно того, що ми перемогли в шести поспіль матчах цього року, то ми прагнемо перемагати в кожному матчі. Сьогодні був дуже потужний матч і фізично, і емоційно. Ми наголошували гравцям на тому, що далі буде пауза, ми відпочинемо, але цей матч потрібно вигравати та діставати з себе всі сили й емоції.

Напевно, найближчим до ідеалу був матч із Поліссям, коли перехідні фази працювали. Ми бачили в другому таймі після коректив у перерві, як наша команда розташовувалася і які моменти створювала завдяки швидким переходам. Напевно, другий тайм матчу з Поліссям — це та гра, до якої ми прагнемо.

Мацей Кендзьорек підходить до бокової лінії й підказує гравцям, хто де розташовується. Так, у певні моменти я також можу дати вказівку.

Богдан Редушко робить перші кроки в команді на дорослому рівні. Тому, звісно, я переживаю. Але він віддячує, він працює. Не все виходить, але він дослуховується до підказок, і завдяки цьому він забив. У попередніх матчах у нього були моменти, але він не забивав. Сьогодні забив, прорвало. Сподіваємося, що це дасть йому поштовх. Зараз він їде в молодіжну збірну з хорошим настроєм", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

