Феєрична гольова серія молодого українця.
Матвій Пономаренко, getty images
19 березня 2026, 15:45
Київське Динамо в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги розтрощило аутсайдера чемпіонату Олександрію (5:0).
У цьому матчі голом відзначився нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко. Таким чином він став першим футболістом в історії Динамо, якому вдалося забити у семи матчах чемпіонату України поспіль.
У поточному сезоні Матвій Пономаренко відіграв за Динамо 15 матчів та забив 10 голів.
Після перемоги над Олександрією команда Ігоря Костюка набрала 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.