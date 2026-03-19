Феєрична гольова серія молодого українця.

Київське Динамо в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги розтрощило аутсайдера чемпіонату Олександрію (5:0).

У цьому матчі голом відзначився нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко. Таким чином він став першим футболістом в історії Динамо, якому вдалося забити у семи матчах чемпіонату України поспіль.

У поточному сезоні Матвій Пономаренко відіграв за Динамо 15 матчів та забив 10 голів.

Після перемоги над Олександрією команда Ігоря Костюка набрала 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.