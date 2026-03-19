Вінгер Динамо лише на чотири м’ячі від другого місця в історії чемпіонату України.

Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол у чемпіонаті України, відкривши рахунок на четвертій хвилині матчу 21-го туру проти Олександрії.

Завдяки цьому результату він скоротив відставання від нинішнього тренера збірної України Сергія Реброва, який із 123 голами посідає друге місце в історії УПЛ. Лідером рейтингу залишається Максим Шацьких із 124 забитими м’ячами.

Ярмоленко наразі є єдиним із чинних футболістів, хто теоретично може побити ці рекорди. Раніше, у попередньому турі, він забив Оболоні та піднявся на третю позицію списку найкращих снайперів УПЛ, обійшовши Євгена Селезньова.

Топ-бомбардири в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких — 124 голи

Сергій Ребров — 123 голи

Андрій Ярмоленко — 119 голів

Євген Селезньов — 117 голів

Андрій Воробей — 105 голів

Жуніор Мораес — 103 голи

