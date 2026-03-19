Україна

Матвій Пономаренко відтепер одноосібний лідер перегонів бомбардирів УПЛ.

Наближаються визначальні матчі нашої національної збірної в 2026 році, а отже готовність має бути максимальною в кожного. У головних дійових осіб, футболістів, — у першу чергу. Саме тому ми й побачили перенесення окремих поєдинків двадцять першого туру української Прем’єр-ліги на середину тижня, і зокрема до їхнього переліку потрапляла й зустріч Олександрії та київського Динамо на КСК Ніка. Команди, які жодним чином неможливо було пов’язати в боротьбі за місця в турнірній таблиці в поточній кампанії, хоча ще рік тому вони завзято змагались навіть за чемпіонський титул.

Однак для "поліграфів" нині настали геть інші часи, і зараз команда Кирила Нестеренка вже побоюється перспективи вильоту за підсумками сезону до Першої ліги. Хоча з таким календарем на старті 2026 року, який мала Олександрія, розраховувати на стабільне постачання залікових балів було б надто завбачливо.

Динамо теж приїхало на Ніку явно не з метою дарувати очки суперникам, тож уже з перших хвилин пішло до атаки й забило надзвичайно швидкий гол. На третій хвилині кутовий із правого флангу від Шапаренка на дальньому боці штрафного завершився ударом зльоту від Вівчаренка, який прийняв на себе хтось із захисників, після чого пішов відскок на Ярмоленка, і той уже влучив у вільний лівий кут без особливих труднощів.

Цей м’яч задав темп для решти ігрового часу першого тайму, тож Динамо й не потребувало того, щоб постійно висіти на чужих воротах та створювати додаткові гольові моменти — суперники все одно губились у роботі з м’ячем на половині поля киян, і найбільшою загрозою для воріт Нещерета радше був якийсь перегляд VAR епізодів із падіннями гравців Олександрії в чужих володіннях або ж потенційних влучань м’яча в руки під час флангових передач.

Тим часом посеред першого тайму "поліграфи" пропустили ще й другий гол за підсумком красивого розіграшу м’яча перед чужим штрафним поміж Бражком, Шапаренком та Редушком, який завершився ударом Богдана з лівого краю атаки, Макаренко парирував м’яч, але Яцик був першим на добиванні перед порожніми воротами. Тож повна перевага Динамо в першому таймі ще й на табло знаходила цілком коректне відображення.

Жодних змін у грі команд на другий тайм ми не побачили, тому Олександрія просто продовжувала підставлятись під усе нові й нові удари суперників. На це в підсумку навіть стало боляче дивитись, бо кияни зупинятись узагалі не планували, а от їхні суперники склали зброю задовго до фінального свистка.

Як наслідок, рахунок на табло 0:5 після фінального свистка. Бо варто було "поліграфам" посеред тайму тільки втратити м’яч у центрі поля, як одразу починалась контратака, яка на 68 хвилині завершилась закиданням Редушка до правого флангу штрафного на Волошина, який перекинув воротаря, а на 72 хвилині дрібна комбінація гостей у чужому штрафному з передачами Пономаренка, Волошина та Піхальонка зрештою завершилась прострілом під дебютний м’яч Богдана від Олександра.

Надалі інтрига в цій грі була лише одна — чи заб’є свій гол Матвій такому супернику й у підсумку чи зможе очолити бомбардирські перегони УПЛ. І зрештою він це зробив, у тому ж самому стилі, як і партнери до цього. Завершив контратаку ударом із центральної зони перед штрафним під ліву стійку, трохи егоїстично, але так і має робити справжній нападник.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в СК Полтава, тоді як київське Динамо прийматиме львівські Карпати.

Олександрія — Динамо Київ 0:5

Голи: Ярмоленко, 3, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Беїратче, Огарков (Андрейчик, 84) — Шостак (Амарал, 54), Фернандо (Бутко, 79), Мишньов — Родрігеш (Черниш, 79), Ндіага (Жонатан, 79), Цара.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 81), Попов, Захарченко, Вівчаренко — Яцик (Михайленко, 61), Бражко (Буяльський, 76), Шапаренко (Піхальонок, 61) — Ярмоленко (Волошин, 61), Пономаренко, Редушко.

Попередження: Шостак, Беїратче — Захарченко