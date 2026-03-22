Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:2).

"Мені відверто важко сприйняти результат поєдинку. Як би там не було, у нас були всі нагоди для того, щоб цей матч хоча б до нічиєї довести. Ну, знов, знов індивідуальні помилки. Я поки трішки на емоціях, мені важко сприйняти цей результат. Що ж, рухаємося далі. Важко щось сказати. Хлопцям подяка, молодці, билися до кінця. Могли зрівняти рахунок, все могло бути. Але, на жаль, так сталося, як сталося.

Так, Себеріо важливий гравець для нашої команди. Але є ж інші футболісти, нас 27 чоловік. А ті, що просто "їсти-поїсти" прийшли? Вони повинні виходити та доводити, і демонструвати, на що здатні. Це ж конкуренція. Ну не повинно так бути, що один гравець випадає — і все, це якась проблема. Сподівався, що зможемо його замінити.

Ми намагалися щось змінити у перерві, підсилити, тому що деякі хлопці втомилися. Щось вийшло, щось не вийшло. Це ж, знаєте, так — не можна вгадати все. Працюємо далі", — наводить слова Нагорняка УПЛ ТБ.

