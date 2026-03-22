Хавбек дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Півзахисник Епіцентру Валерій Лучкевич прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:2).

"Після 20 хвилини ніби зламалися. Важко сказати чому — просто перестали грати у той футбол, який вдавався: контроль м’яча зник, підлаштувалися під гру Кривбаса. Як бачите, їм це дало результат — свої голи вони забили.

Усі засмучені, бо ми не награли на поразку. Але маємо те, що маємо — треба робити висновки. Тренер хотів, щоб ми пришвидшили гру, додали в кінці. Він бачив, що ми можемо навіть виграти цей матч: у нас були моменти, і всі це бачили. Тому й вимагав більшої швидкості.

Сидун мав шанс наприкінці — як і в першому колі. Не забив, але таке буває. Він молодець, віддався на всі сто. До того ж воротар Кривбаса провів один із найкращих матчів, багато разів виручав. Тож не можна сказати, що із Сидуном щось не так", — сказав Лучкевич в ефірі УПЛ ТБ.

