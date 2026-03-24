Наставник пообіцяв покращити фізичну та психологічну готовність команди перед матчем з Полтавою.
Володимир Шаран, пресслужба ФК Олександрія
24 березня 2026, 13:45
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився емоціями після призначення на посаду.
"Це стало для мене несподіванкою. Ми готували другу команду до чемпіонату, і в планах була робота з молоддю. Але, щиро кажучи, новина приємна. Я завжди прагнув працювати на благо Олександрії та допомагати клубу", – заявив Шаран.
Тренер додав, що першочергово команда буде займатися психологічною підготовкою та фізичною формою:
"Часу до гри з Полтавою обмаль, але я вірю, що ми встигнемо реалізувати наш план роботи. Команда має виглядати краще, ніж у попередніх матчах. Підтягнемо фізику, щоб команда рухалася швидше та грала в агресивніший футбол".
Нагадаємо, що у 21 турі УПЛ Олександрія вдома зазнала розгромної поразки від київського Динамо (0:5). Клуб з 11 очками перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці. На посаді головного тренера Шаран замінив Кирила Нестеренка.