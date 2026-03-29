Даніл Скорко зіграв у товариському поєдинку в складі Олександрії.

Захисник Олександрії Даніл Скорко відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний українець повернувся до повноцінних тренувань та вже взяв участь у контрольному матчі проти Кривбасу (1:1) під час міжнародної паузи.

Раніше футболіст зазнав серйозної травми гомілкостопа — це сталося в матчі проти Руху (0:1), який пройшов наприкінці листопада минулого року.

Нинішнього сезону Скорко провів 17 матчів.

Після 21 туру Олександрія, яка напередодні змінила головного тренера, набрала 11 очок та посідає 15 місце в УПЛ.