Керманич ЛНЗ прокоментував нічию проти Карпат.

Черкаський ЛНЗ та львівські Карпати напередодні зіграли внічию на стадіоні Україна в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що гра сподобалась глядачам. Було багато тактики. Було помітно, що команди готувались одна до одної.

Щодо самої гри… Скажу банальну фразу: щоб перемагати, потрібно забивати голи. Забивати пенальті, забивати стовідсоткові моменти. На жаль, сьогодні нам не вдалось цього зробити. Будемо рухатись далі.

Ну, дивіться, в єврокубках ми ще не граємо. Треба заслужити, аби там грати. Ми ще не потрапили у єврокубки, ми — одні з претендентів. І не більше, на сьогодні.

Стосовно підсилення. Потрібно постійно підсилювати команду. Коли ми прийшли влітку, команда після попереднього сезону була на 12-му місці. Ми прийшли з ціллю будувати команду, перед нами ніяких цілей не ставили. Але ми під наше бачення футболу підібрали футболістів. Я вважаю, що цей рік вони якісно провели. Але хотілося б мати два рівноцінні склади.

Сьогодні мати два рівноцінні склади — доволі коштовно. Це непростий процес. Наш президент та власники і так докладають багато зусиль, щоб команда перебувала на рівні, і не тільки команда розвивалась, а й клуб. Але це потрібно робити поступово.

Адже так, як я казав у попередніх інтерв’ю… Щоправда, потім це перекрутили. Я сказав, що ми не будемо конкурувати з Шахтарем. Але я сказав, що ми не будемо конкурувати з Шахтарем по кубках. Адже це нереально, це треба зрозуміти. Оскільки після 2:2 в Черкасах вони на наступний день купили за 12 мільйонів футболіста. Я не думаю, що якась команда в Україні готова таке робити. Це також важливий аспект.

Тому ми будемо підсилюватись, рухатись. Але тільки тими футболістами, якими ми зможемо посилюватись. Тому що є різні футболісти. Ті ж Рябов, Дідик — зараз вони стали лідерами команди. Коли Обаха купували, він також не був таким яскравим футболістом, на Яшарі також ніхто не розраховував. Зараз це хороші, якісні футболісти, на яких є попит.

Я переконаний, що Авуду та Якубу також нам ще допоможуть. Але залежить це від того, як вони хочуть працювати і які завдання перед собою зараз ставить команда. Адже раніше я працював у Русі. У нас було завдання розвивати молодих футболістів. Ми боролись за єврокубки з тими футболістами. Але завдання такого не було. Першочергово було завдання розвивати молодих футболістів.

Після зимової павзи ми були на першому місці. І звісно, хотілось підтримати цей рівень, боротись за призові місця. Футболісти мають бути готовими до цього. На сьогодні ці гравці, на нашу думку, не готові до цього. Але вони доволі конкурентні. Думаю, з нового чемпіонату вони складуть конкуренцію основному складу.

Треба постаратись, мати гравців, які можуть замінити один одного. Мати якщо не повністю два рівноцінні склади, то хоча б хорошу ротацію. Стосовно логістики. Я про це завжди говорив, щоб Динамо, Шахтар... Те, що робить Шахтар — вони роблять велику справу, адже це справді важко. Не граючи у футбол, їздити між Польщею та Україною.

Давайте будемо об’єктивні, сьогодні в Україні таке може витримати лише Шахтар. Знову ж таки через свою глибоку лавку, адже в них є багато футболістів. Є ким замінити. У них завтра складна гра з Динамо, але я думаю, що ті гравці, які вийдуть на поле, будуть не гіршими від тих, котрі грали в четвер проти Крістал Пелес.

Щодо глибини складу — ми будемо намагатись. Тому що вдасться, не вдасться — ми повинні зайняти друге місце. Ми повинні це зробити. І якщо хтось щось обіцяє, то думаю, лукавлять дуже. Можемо постаратись зробити конкурентну команду. Можемо постаратись зробити конкурентний клуб.

Чи нам це вдасться? Побачимо, час покаже. Треба говорити, що для цього треба постаратися. У нас є конкуренти: Шахтар, Динамо. Я вважаю, що це друга команда зараз в Україні. І за підбором гравців. Я не вважаю зараз Динамо слабшим за інші команди. Металіст 1925 ви бачите, як зараз працює, Полісся, Карпати... Я вважаю, що ця команда має досить хороших футболістів, які також мають боротись за зону єврокубків. Будемо намагатись це робити", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме київське Динамо.