Україна

Голкіпер Карпат прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ напередодні зіграли внічию на стадіоні Україна в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "левів" Назар Домчак прокоментував виступ власної команди.

"Емоції могли б бути кращими, якби ми виграли. Але я виконую свою роботу і радий, що все йде так, як я хочу.

Щодо серії Паламарчука з шести поспіль відбитих пенальті, то ми після гри про це говорили, сміялись. Якщо вдасться повторити — буде супер.

Я відчував, що Микитишин битиме саме туди, куди й пробив. Те, про що ми говорили з тренером воротарів, залишиться між нами.

Не знаю, чи моя серія впливає на тих, хто підходить бити пенальті. Я про це не думаю. Пенальті — це емоційна дуель, хоч і коротка.

Під час гри не чую, як скандують моє прізвище. Але батьки потім показують відео, розповідають — це дуже зворушливо. У нас неймовірні фанати, їхня підтримка багато значить.

Чутки про трансфер? Чутки я не читаю. Коли буде конкретика — тоді буде розмова", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у криворізького Кривбасу.