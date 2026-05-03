Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться харківський Металіст 1925 та житомирське Полісся.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу Калітвінцева та Аревало в центрі поля, тоді як Петер очолить атаку.

Руслан Ротань, після перемоги над київською Оболонню (3:1), використав із перших хвилин Бабенка та Емерллаху в центрі поля, тоді як Краснопір зіграє на вістрі атаки.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Аревало — Антюх, Петер, Рашиця.

Запасні: Проценко, Капінус, Арі, Кастільйо, Чурко, Салюк, Гаджиєв, І. Когут, Забергджа, Дубко, Баптістелла, Мба.



Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Брагару.

Запасні: Бущан, Кудрик, Кравченко, Назаренко, Філіппов, Шепелєв, Федор, Борел, Лєднєв, Кобернюк, Мельниченко, Гайдучик.

Гра Металіст 1925 — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом.