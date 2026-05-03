Відбувся черговий матч італійської першості.

Болонья у матчі 35 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки з Кальярі. Матч закінчився без забитих голів із рахунком 0:0.

Загалом це була рівна гра з невеликою перевагою господарів поля у володінні м'ячем, які також завдали майже вдвічі більше ударів по воротах, ніж гості.

Після 35 турів Болонья набрала 49 очок і посідає восьме місце у Серії А. У Кальярі 37 балів та 15 позиція.

Болонья: Пессіна — Де Сільвестрі (Дзортеа, 85), Гелланн, Лукумі, Міранда — Моро, Фройлер — Бернардескі (Фергюсон, 78), Зом (Роу, 46), Домінгес (Кастро, 63) — Одгор (Орсоліні, 63).

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Доссена, Оберт — Палестра, Адопо (Дзаппа, 89), Гаетано, Дейола (Сулемана, 42) — Еспозіто (Менді, 73), Фолоруншо.

Попередження: Гелланн, Кастро — Адопо.