Керманич Вереса прокоментував нічию проти Епіцентру.
Олег Шандрук, фото НК Верес
03 травня 2026, 10:43
Рівненський Верес та кам’янець-подільський Епіцентр напередодні зіграли внічию на стадіоні Авангард у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.
Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.
"Наприкінці матчу, навіть, було невеличке розчарування. Бо у Семена Вовченка був стовідсотковий шанс принести нам перемогу. Але ми приймаємо цю нічию.
Після 0:2 хотів би відзначити характер команди. Сьогодні були грубі помили у фазі оборони, але основне — це реакція команди. Вона сьогодні була правильною. І вболівальники все-таки отримали задоволення, за яким прийшли на стадіон.
Що сталося на початку гри? Концентрація. Тут важко детально коментувати. Треба подивитись, почути думку гравців безпосередньо. Але в обороні ми зіграли жахливо. Це факт. І це не характерно нам, тому це мене дуже розчарувало.
Але, знову ж таки, дуже важливо, що гравці, які грали в обороні, вони правильно відреагували на помилки. Помиляється кожен. Дуже важливо, як ми на це реагуємо. І сьогодні була чудова реакція.
У перерві ми деякі корективи внесли в гру і команда вийшла максимально агресивно на другий тайм — ми також два швидкі голи забили на початку другого тайму. Якби ми так швидко не пропустили після цих двох голів — можливо, другий тайм вдався б чисто емоційно легше і ми могли би цю гру виграти. Але це, знову ж таки, слово "якби". Удячний команді за характер, але помилки є і їх потрібно виправляти.
Попереду виїзд до Львова і дуже мало часу для підготовки до домашньої гри з Кривбасом. Для нас це десь свого роду виклик, тому що команда постійно готується в мікроциклах шестиденних-семиденних. Попереду — дуже короткі цикли і, напевно, враховуючи дискваліфікації і травматизм — відновлення буде основною проблемою.
Матчі зараз — насичені, дуже багато віддається сил. Особливо ментальних. Тому будемо намагатись відновлюватись", — заявив український фахівець.
У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у львівського Руху.