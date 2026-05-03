Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Епіцентру.

Рівненський Верес та кам’янець-подільський Епіцентр напередодні зіграли внічию на стадіоні Авангард у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Епіцентр 3:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Наприкінці матчу, навіть, було невеличке розчарування. Бо у Семена Вовченка був стовідсотковий шанс принести нам перемогу. Але ми приймаємо цю нічию.

Після 0:2 хотів би відзначити характер команди. Сьогодні були грубі помили у фазі оборони, але основне — це реакція команди. Вона сьогодні була правильною. І вболівальники все-таки отримали задоволення, за яким прийшли на стадіон.

Що сталося на початку гри? Концентрація. Тут важко детально коментувати. Треба подивитись, почути думку гравців безпосередньо. Але в обороні ми зіграли жахливо. Це факт. І це не характерно нам, тому це мене дуже розчарувало.

Але, знову ж таки, дуже важливо, що гравці, які грали в обороні, вони правильно відреагували на помилки. Помиляється кожен. Дуже важливо, як ми на це реагуємо. І сьогодні була чудова реакція.

У перерві ми деякі корективи внесли в гру і команда вийшла максимально агресивно на другий тайм — ми також два швидкі голи забили на початку другого тайму. Якби ми так швидко не пропустили після цих двох голів — можливо, другий тайм вдався б чисто емоційно легше і ми могли би цю гру виграти. Але це, знову ж таки, слово "якби". Удячний команді за характер, але помилки є і їх потрібно виправляти.

Попереду виїзд до Львова і дуже мало часу для підготовки до домашньої гри з Кривбасом. Для нас це десь свого роду виклик, тому що команда постійно готується в мікроциклах шестиденних-семиденних. Попереду — дуже короткі цикли і, напевно, враховуючи дискваліфікації і травматизм — відновлення буде основною проблемою.

Матчі зараз — насичені, дуже багато віддається сил. Особливо ментальних. Тому будемо намагатись відновлюватись", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у львівського Руху.