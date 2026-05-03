Гравець Металіста 1925 також рухається назустріч 25-му голу в чемпіонаті України.

Атакувальний півзахисник Металіста 1925 Владислав Калітвінцев відзначає свій ювілейний матч у чемпіонаті України, передає офіційний сайт турніру.

Повідомляється, що тепер на рахунку 33-річного українця 200 протистоянь в УПЛ. За даними Transfermarkt, у них гравець відзначився 24-ма голами й 32-ма асистами.

До Металіста 1925 Калітвінцев представляв в УПЛ Олександрію, Десну, Арсенал, Динамо Київ, Зорю й Чорноморець.

Зараз харків'яни приймають Полісся, після першого тайму поступаючись із рахунком 0:1. Слідкуйте за дуеллю в нашій текстовій онлайн-трансляції.