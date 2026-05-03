Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють у дербі на Олд Траффорд у рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Майкл Каррік, на тлі перемоги над лондонським Брентфордом (2:1), використав із перших хвилин Кунью на лівому фланзі атаки.

Арне Слот, після перемоги над лондонським Крістал Пелес (3:1), залучив до стартового складу Гравенберха в опорну зону, тоді як Фрімпонг гратиме праворуч в атаці.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо, Б. Фернандеш, Кунья — Шешко.

Запасні: Баїндир, Мазрауї, Маунт, Зіркзе, Маласія, Доргу, Йоро, Діалло, Угарте.

Ліверпуль: Вудман — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Вірц — Гакпо.

Запасні: Печі, Гомес, Керкез, К’єза, Ньйоні, Моррісон, Нгумоа, Ндіає, Райт.

Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почнеться о 17:30 за київським часом.