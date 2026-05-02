Команда Франсіско Фернандеса продовжує серію без голів у власні ворота, цього разу — тільки за рахунок феноменального виступу власного голкіпера.
02 травня 2026, 20:13
Карпати — ЛНЗ 0:0
На 62-й хвилині Артур Микитишин (ЛНЗ) не забив пенальті (воротар).
Карпати: Домчак — Сич (Мірошніченко, 73), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Педрозу, 62), Бруніньйо (Рубчинський, 82) — Алькайн, Фаал (Карабін, 73), Костенко (Вітор, 82).
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик — Микитишин (Яшарі, 69), Твердохліб (Пастух, 69), Кузик — Ассінор (Кравчук, 79).
Попередження: Педрозу, Мірошніченко — Твердохліб, Микитишин, Яшарі