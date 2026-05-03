Форвард Епіцентру прокоментував нічию проти Вереса.

Кам’янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес напередодні зіграли внічию на стадіоні Авангард у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри нападник новачків УПЛ Вадим Сидун прокоментував виступ власної команди.

"Двоякі залишились враження. Із одного боку я двічі відзначився після награних комбінацій й тепер в моєму активі вже шість забитих м'ячів, із іншого — ми знову пропустили, як у попередньому турі з Олександрією, під завісу поєдинку і не перемогли. Хоча вже на сьомій хвилині вели 2:0.

Але я не можу сказати, що після такого дебюту ми злегковажили, порахувавши, що перемога вже нікуди не дінеться. Налаштування було максимальним, адже господарям також треба були очки.

Прикро тільки, що на початку другого тайму рахунок став рівний після наших помилок біля своїх володінь. Коли ж я вдруге забив й знову вивів Епіцентр уперед, то треба було продовжувати наступати, а не діяти з оглядкою на тил. Усе ж, схиляюсь до того, що підсумковий результат — справедливий.

Що ж до моїх забитих м'ячів, то я присвячую їх своїй сім'ї, яка завжди мене підтримує", — заявив український виконавець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр навідається до київської Оболоні.