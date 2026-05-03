Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 травня 2026 року.

У 26-му турі чемпіонату України-2025/26 у Києві місцева Оболонь втратила перемогу над Кудрівкою.

Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму протистояння завдяки голу Павла Полегенька. У другій половині поєдинку гості активно боролися за уникнення невдачі й досягнули успіху результативним ударом Богдана Векляка в компенсований час поєдинку.

Оболонь іде 12-ю з 24-ма очками, а Кудрівка має 22 залікових бала й перебуває на 13-й сходинці. У п'ятницю, 8 травня, команда Василя Баранова гостюватиме в Колоса, тоді як Оболонь прийматиме Епіцентр у суботу.

Оболонь — Кудрівка 1:1

Голи: Полегенько, 23 — Векляк, 90+2

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Прокопенко — Мединський (Бичек, 64), Чех (Черненко, 86), Мороз, Третьяков (Кулаковський, 85) — Суханов (Шевченко, 72), Устименко (Теслюк, 72).

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Фарина — Сторчоус, Адеоє (Векляк, 66), Бєляєв (Морозко, 42) — Козак (Світюха, 66), Овусу (Лєгостаєв, 66), Глущенко (Кая, 79).

Попередження: Устименко, Мороз, Жовтенко — Гусєв, Потімков