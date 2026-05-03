Півзахисник став наймолодшим гравцем в історії Барселони, який провів 200 матчів у стартовому складі.

Півзахисник каталонської Барселони Педрі продовжує переписувати історію клубу. У виїзному поєдинку проти Осасуни на стадіоні Ель-Садар, який завершився перемогою блаугранас із рахунком 2:1, іспанець досяг значної віхи у своїй кар'єрі. Вихід на поле у стартовому складі став для Педрі 200-м у футболці Барселони.

Уродженець Канарських островів досяг цього показника у віці 23 років і 159 днів. Таким чином, він офіційно перевершив рекорд легендарного Ліонеля Мессі, який відсвяткував свій 200-й старт у 23 роки та 227 днів. Позаду залишився і показник іншого символу клубу — Хаві Ернандеса.

Стабільність 23-річного плеймейкера вражає ще більше, враховуючи високу конкуренцію в середній лінії, де виступають такі таланти, як Гаві. Головний тренер команди Хансі Флік неодноразово наголошував, що Педрі є життєво важливою опорою його тактичної схеми. Технічна майстерність та вміння диктувати темп гри роблять його незамінним у нинішній моделі Барселони.

Вплив Педрі на успіхи каталонців у поточному сезоні важко переоцінити: За 26 матчів у Ла Лізі, він забив 2 забиті м’ячі та віддав 8 результативних передач. Педрі відіграє ключову роль у забезпеченні 14-очкового відриву на вершині таблиці за чотири тури до фінішу.

Поки Педрі насолоджується статусом рекордсмена, експерти зазначають, що в спину йому вже дихають нові вундеркінди Ла Масії. Стрімкий прогрес Ламіна Ямаля та Пау Кубарсі натякає на те, що в майбутньому цей віковий рекорд може бути оновлений знову. Проте сьогодні саме Педрі залишається незаперечним лідером та креативним центром команди, що впевнено крокує до чемпіонського титулу.