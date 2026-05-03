Півзахисник ЛНЗ Геннадій Пасіч прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:0).

"У роздягальні всі трошки втомлені, але задоволені грою. Тренер зайшов і похвалив нас за самовіддачу і за гру. Хлопці самі розуміють, що можна сказати, втратили ще два очки, два залікових бали. Але в нас моментів було більше, незабитий пенальті.

Перший тайм був рівний, у другому вже вийшли і взяли гру під свій контроль. Карпати обрали дуже непоганий хід. Ми готувались, і розуміли, що гра буде непростою.

Боротьба за срібло і останні три матчі, чи тисне це психологічно? Та звісно, трохи тисне, але тренер заспокоює нас, і каже, щоб ми грали спокійніше, грали свій футбол і показували результат.

Далі гра з Динамо? Налаштуємось, спочатку приїдемо і відпочинемо. Можливо на Динамо ще більше налаштуємось, ніж на Карпати", — наводить слова Пасіча прес-служба клубу.

