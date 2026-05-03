Іспанія

Мета — 100 очок.

Після напруженої, але надважливої виїзної перемоги над Осасуною з рахунком 2:1, Роберт Левандовські поставив перед своїми партнерами по команді амбітну мету: досягти позначки у 100 очок за сезон. Попри те, що Барселона випереджає найближчих переслідувачів на комфортні 14 очок, ветеран наполягає на збереженні максимальної концентрації.

У суботньому матчі каталонці зробили ще один впевнений крок до захисту чемпіонського титулу. Доля зустрічі вирішилася в останні десять хвилин: на 81-й хвилині Левандовські відкрив рахунок, а ще за п'ять хвилин Ферран Торрес подвоїв перевагу гостей. Господарі змогли відповісти лише голом Рауля Гарсії на 88-й хвилині.

Ця перемога дозволила підопічним Хансі Фліка зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці. У післяматчевому інтерв'ю для DAZN польський форвард чітко дав зрозуміти, що команда не має права розслаблятися, навіть якщо чемпіонство буде гарантовано математично.

"Мета — виграти кожен матч, щоб набрати 100 очок. Навіть якщо ми виграємо Ла Лігу, ми повинні виграти решту ігор. Перемога в Ла Лізі — це чудовий момент. Святкування в місті прекрасні. Але поки ми не виграємо Ла Лігу, краще не говорити забагато", — наголосив Роберт.

Коментуючи свій 18-й гол у сезоні, Левандовські окремо відзначив довгу передачу від Маркуса Рашфорда, яка заклала основу для результативної атаки, а також оцінив тактичні зміни команди по ходу гри.

"Я бачив, що Рашфорд міг робити навіси. Це був дуже хороший пас для нападника. Для мене дуже важливо отримувати м'ячі в штрафному майданчику. Я дуже радий сьогоднішній перемозі та забитому важливому голу. Нам довелося боротися до кінця, і перед матчем ми говорили про те, що перемога тут не буде легкою. У першому таймі ми грали повільніше з м'ячем, а в другому — значно краще", — розповів форвард.

Наразі в активі Барселони 88 очок. Щоб досягти омріяної сотні, команді необхідно здобути перемоги у всіх чотирьох матчах, що залишилися. Календар обіцяє бути непростим: попереду ігри проти мадридського Реала, Депортіво Алавес, Реал Бетіс та Валенсії.

Якщо каталонцям вдасться пройти цей відрізок без втрат, вони повторять видатні досягнення Барселони під керівництвом Тіто Віланови (сезон 2012/13) та мадридського Реал епохи Жозе Моурінью. Майбутня серія матчів стане серйозним випробуванням на витривалість, адже команді доведеться поєднати потенційне святкування титулу з боротьбою за ідеальний фініш.