Сума трансферу може становити близько десяти мільйонів євро.

Вінгер Фламенгу Раян Роберто може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє ESPN.

У послугах 18-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який ще раніше зробив пропозицію бразильському клубу.

Однак у боротьбу за гравця вступив Лілль, який своєю пропозицією у розмірі десяти мільйонів євро змусив "гірників" збільшити свою пропозицію до аналогічної суми.

Також наголошується, що рішення ще не ухвалене, і остаточний вердикт залежить від самого гравця.

Діючий контракт Раяна розрахований до літа 2027 року. Він не хоче продовжувати контракт, через що був виключений зі складу основної команди.

На рахунку Роберто 15 матчів за молодіжний склад, у яких він забив шість голів та віддав один асист. Також він відіграв два матчі за основну команду клубу.

Після 25 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на сім очок, але маючи гру у запасі. Сьогодні "гірники" зіграють проти Динамо — гра розпочнеться о 18:00.