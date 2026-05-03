Керманич Епіцентру прокоментував нічию проти Вереса.

Кам’янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес напередодні зіграли внічию на стадіоні Авангард у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Це, я думаю, це збіг обставин, що вийшло так, як і проти Олександрії наприкінці матчу. Бо працювали над стандартами. Ну, трапилось так. Хлопці молодці. Гра така, гойдалка була, так. У першому таймі абсолютно повністю контролювали. Я попереджав футболістів.

Помилки непотрібні привели до того. Ну, так трапилось 3:3. Я думаю, вболівальникам сподобалось, а нам — будь-який бал нам у залік йде. Ми могли вже давно закрити це питання виживання. Нічого, ми рухаємось далі, будемо сильніші і будемо робити висновки, особливо щодо стандартних положень..

Я живу, знаєте, теперішнім часом. 2:0 і ми рухаємось далі. Що значить я міг би, я міг подумати 5:0 буде. Розумієте? Ну в вас якісь питання, вибачте. Ну як я міг, ну гра пішла. Молодець команда Верес. Ще раз кажу, перший тайм ми повністю контролювали, повністю під контролем був.

Ми знали, як вони будуть грати і нічого нам нового вони не продемонстрували. У них усі оці просто, я ж кажу, перші два голи — це чисто наші індивідуальні дві помилки. І ми потім вже нервова гра, десь хлопці занервували, але молодці, забили третій, ще раз кажу. Матч передбачити неможливо.

Лучкевич Валєра непогано зіграв, я вважаю. Хороші передумови були, якщо ми м’ячі забивали і Сіфуентес вийшов добре на заміну. Нормально. Слухайте, у нас ротація. У нас не 11 футболістів грають, у нас 28 чоловік команда, ще раз повторюю, і в кожного є шанс. От сьогодні Валера Лучкевич отримав, там Сіфуентес трошки піднаївся, може, вийшов на заміну. Це моє рішення. Я не збираюсь їх там коментувати. Що там, як там.

Рохас? Добре грає — молодець. Добре показує себе Рохас. Дійсно, на ньому сьогодні постійно фолили. Команда суперників не знала, що з ним робити. Трошки більше мені хотілось у завершальній стадії, але загалом молодець", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр навідається до київської Оболоні.