Керманич Карпат прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ напередодні зіграли внічию на стадіоні Україна в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "левів" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

" Гра була рівною, обидві команди показували різні стилі гри. Відчуття двоякі, адже ми могли програти, якби вони реалізували пенальті. Із іншого боку — ми мали моменти, щоб відкрити рахунок у матчі.

Думаю, що ми контролювали гру в певних фазах, але нам забракло в останній третині поля прояву індивідуальної майстерності Бруніньйо, Алькайна, Фаала. Хотілось побачити більше їхньої якості. У атаці в нас були хороші моменти.

Хотілось би привітати Домчака, а також тренерів, які з ним працюють. Не тільки він відбиває пенальті, інші голкіпери у контрольних матчах теж це робили. Якщо таке відбувається, то це є проявом того, що з ними добре працюють.

Щодо утримання воріт "на нуль", то я вже відзначав, що це заслуга всієї команди. Можемо відзначити і Бруно, і Фаала, і Алькайна. Це означає, що вони в обороні добре попрацювали. Також відзначу, що ми додали в аспекті оборони штрафного майданчика.

У мене є таке враження, що ми будуємо великий проект у цьому клубі. Щодо сьогоднішнього суперника, то він грає вже досить давно, дотримуючись такого стилю гри, а ми лише кілька місяців пропагуємо нашу ідею гри команди. Загалом я задоволений, бо ми сьогодні змогли контролювати в певних епізодах гру.

Він показав сьогодні свій характер, не відчуває жодного тиску. Назар наполегливо працює кожного дня, намагається прогресувати щодня. Я зосереджую свою увагу виключно на теперішньому моменті.

Домчак — хороший воротар і багато в чому нам допомагає. Якщо він зможе ще на один рік у нас залишитись, то я буду лише радий цьому. Однак ми побачимо, як складеться майбутнє. Навіть якщо він піде в іншу команду, то прийдуть інші воротарі.

Ми бачимо, що в історії цього клубу здавна виховували хороших голкіперів. Якщо він піде, прийде інший воротар, який теж буде творити свою історію.

Ми не знаємо, наскільки серйозне ушкодження у Бабукарра Фаала. Завтра будемо робити обстеження і знатимемо результати. Він упродовж тижня скаржився на дискомфорт в одному коліні, але сьогодні це сталось з іншим. Варто відзначити, що футболіст докладає надзвичайних зусиль.

Звичайно, що, можливо, на сто відсотків він не грає, але ми сподіваємось, що у підсумку нічого серйозного не буде та він зможе продовжити", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у криворізького Кривбасу.