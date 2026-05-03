Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (0:3).

"Дуже важкий матч – напевно, найважчий у моїй кар’єрі через повітряні тривоги, для суперника теж, однозначно. Але ми розуміли нашу ситуацію, розуміємо її кожен день і намагалися, звичайно, грати на перемогу, тому що передумови були в другому таймі з Епіцентром, коли команда дійсно додала і бажала перемогти.

Сьогодні ми побачили до першого пропущеного м’яча знову таки цю команду, але цього мало, тому що ми пропускаємо – і одразу в хлопців іде невпевненість, вони опускають трішки руки, потім доводиться в роздягальні трішки по-іншому розмовляти. Вважаю, що в другому таймі ми грали досить непогано, але це максимум, напевно, цієї команди.

Ми розуміємо, що потрібно забити першим, але ми навіть три м’ячі забили першими з СК Полтава – і це теж не допомогло. Надія ще є, так що будемо до кінця віддавати всі сили, зробимо висновки, і, напевно, в нас буде інший склад проти Полісся в наступному матчі. А так, ще раз говорю, це максимум тої команди, що ми бачимо на даному етапі. Потрібно будувати нову", — наводить слова Шарана УПЛ ТБ.

