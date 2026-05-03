Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 травня 2026 року.

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ напередодні зіграли внічию на стадіоні Україна в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Команди відчайдушно боролись за результат упродовж усього матчу, проте атакувальний компонент, не стільки за кількістю, скільки за якістю, переважав саме на користь "бузкових".

Колектив Віталія Пономарьова надзвичайно близько був до вирішального м’яча посеред другого тайму, однак воротар "левів" Домчак парирував пенальті Микитишина.

Після цього тиск ЛНЗ продовжувався, проте голкіпер господарів провів один із найкращих матчів у цьому сезоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — ЛНЗ у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — ЛНЗ 0:0

На 62-й хвилині Артур Микитишин (ЛНЗ) не забив пенальті (воротар).

Карпати: Домчак — Сич (Мірошніченко, 73), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Педрозу, 62), Бруніньйо (Рубчинський, 82) — Алькайн, Фаал (Карабін, 73), Костенко (Вітор, 82).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик — Микитишин (Яшарі, 69), Твердохліб (Пастух, 69), Кузик — Ассінор (Кравчук, 79).

Попередження: Педрозу, Мірошніченко — Твердохліб, Микитишин, Яшарі