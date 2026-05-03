Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 травня 2026 року.
03 травня 2026, 00:40
Верес і Епіцентр видали результативний матч 26-го туру УПЛ у Рівному, який завершився нічиєю після постійних змін у рахунку. Гості дуже швидко повели 2:0 завдяки активному старту та двом швидким атакам.
Однак господарі відразу після перерви додали в атаці та скоротили відставання і повністю перехопили ініціативу.
Епіцентр не здався і знову повернув собі перевагу після швидкої відповіді, довівши рахунок до 3:2. Гра перейшла у фазу боротьби за результат, де гості більше думали про захист.
Втім, у кінцівці Верес зумів уникнути поразки — після подачі з кутового Ціпот встановив остаточні 3:3. Обидві команди ще мали моменти, але переможця визначити не змогли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Епіцентр у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Епіцентр 3:3
Голи: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ціпот, 87 — Сидун, 5, 57, Миронюк, 7
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Фабрісіо (Кльоц, 78), Харатін, Бойко — Ндукве, Стень (Баїя, 72), Гонсалвеш.
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Ліповуз — К. У. Рохас, Миронюк (Запорожець, 80), Лучкевич (Сіфуентес, 64) — Сидун (Супряга, 80).
Попередження: Ндукве, Фабрісіо, Гонсалвеш, Бойко, Сміян — К. У. Рохас, Сидун