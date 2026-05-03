Верес і Епіцентр видали результативний матч 26-го туру УПЛ у Рівному, який завершився нічиєю після постійних змін у рахунку. Гості дуже швидко повели 2:0 завдяки активному старту та двом швидким атакам.

Однак господарі відразу після перерви додали в атаці та скоротили відставання і повністю перехопили ініціативу.

Епіцентр не здався і знову повернув собі перевагу після швидкої відповіді, довівши рахунок до 3:2. Гра перейшла у фазу боротьби за результат, де гості більше думали про захист.

Втім, у кінцівці Верес зумів уникнути поразки — після подачі з кутового Ціпот встановив остаточні 3:3. Обидві команди ще мали моменти, але переможця визначити не змогли.

