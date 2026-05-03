Україна: Перша ліга

Тарас Саків поділився своїми емоціями після завоювання чемпіонства у Першій лізі.

Захисник Буковини Тарас Саків прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Поділля (2:0), яка гарантувала чернівецькій команді золоті медалі Першої ліги.

"Це надзвичайно позитивні емоції, які важко передати словами! У роздягальні вони переповнювали всіх. Це справді круті відчуття, і я щасливий, що ми маємо можливість переживати такі незабутні моменти. Вітаю всіх із чемпіонством! Ми це зробили!

Перший гол у складі Буковини — і цей м’яч став фактично чемпіонським? Ми спочатку дивилися, як голкіпер вибудує стінку і яку позицію займе у воротах — і вже після цього приймали рішення, хто буде пробивати. Був варіант і розіграти стандарт. Але підійшов Кирило Прокопчук і сказав: "Тарасе, це твоя точка, ти маєш бити. Я впевнений, що ти заб’єш". У підсумку його слова виявилися пророчими. Вийшов справді класний удар, практично без шансів для голкіпера. Це вже вдруге в моїй кар’єрі, коли мене переконують таким чином виконати штрафний — і я забиваю з цієї ж позиції. Після голу до мене одразу підбігли партнери, почали вітати, обіймати, і я навіть трохи розгубився, тому відсвяткував цей гол не так, як планував. Насправді я хотів показати на камеру для своєї дружини та сина сердечко. Тож цей гол я присвячую саме дружині та синочку — вони завжди мене підтримують, вболівають, і я їх дуже люблю!

Думаю, ніхто не очікував, що сезон буде настільки вдалим для нас. Так, перед нами стояло завдання вийти до Прем’єр-ліги — і це не було секретом. Ми всі працювали протягом сезону, щоб цього досягти. Але ми навіть і не думали, що все складеться настільки добре — що будемо так впевнено йти без поразок і настільки стабільно набирати очки, демонструвати настільки потужну і результативну гру. Це дійсно приємна несподіванка.

Можу запевнити на сто відсотків — жодної розслабленості у наступних матчах не буде. Так, ми вже вийшли до УПЛ і стали чемпіонами, але тепер перед нами нова ціль — завершити сезон без поразок. Наскільки я знаю, ще жодна команда у Першій лізі не проходила чемпіонат без поразок. Тому це може стати ще одним історичним досягненням для нас.

Попереду домашній матч проти Ворскли, яка наразі переживає не найкращі часи? Можливо, у Ворскли зараз справді непрості часи, але я знаю, що ця команда завжди боротиметься до кінця. У полтавському клубі завжди панував особливий ворсклянський дух — вони ніколи не опускають рук, ніколи не здаються. Навіть коли я грав за Ворсклу, були ситуації із затримками по зарплаті, але команда все одно успішно виступала в чемпіонаті, де вела боротьбу за найвищі місця, а також грала в єврокубках. У суботу на нас очікує дуже важка гра, адже їм життєво необхідно набирати очки.

Так склалося, що ми офіційно завоювали золоті нагороди Першої ліги на чужому стадіоні у Хмельницькому. Тож тепер дуже хочеться відсвяткувати це досягнення на рідному стадіоні разом з рідними вболівальниками. У Буковини найкращі вболівальники — вони завжди з нами, підтримують нас у будь-якій ситуації, женуть вперед і надихають на нові досягнення. Ми дуже вдячні їм за це і хочемо разом відсвяткувати цей історичний успіх. Тож запрошуємо всіх на стадіон у суботу на поєдинок із Ворсклою — ми дуже хочемо розділити цей момент тріумфу разом із вами!", — наводить слова Саківа прес-служба клубу.

Раніше своїми емоціями та думками після гри поділився головний тренер команди Сергій Шищенко.