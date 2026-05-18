Атлетіко мінімально обіграв Жирону у матчі 37-го туру Ла Ліги — 1:0. Поєдинок у Мадриді пройшов у рівній боротьбі з невеликою кількістю гольових моментів. Господарі змогли відкрити рахунок у середині першого тайму: Адемола Лукман завершив комбінацію після передачі Антуана Грізманна.

Після перерви Жирона намагалася відігратися, але захист Атлетіко діяв надійно. Мадридці також мали шанси подвоїти перевагу, однак рахунок до фінального свистка не змінився.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів свій 33-й матч за клуб у всіх турнірах. Голкіпер каталонців Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Жирона у рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Атлетіко — Жирона 1:0

Гол: Лукман, 21

Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Альмада, 46), Коке, Варгас (Морсільйо, 60), Баена (Серлот, 61) — Грізманн, Лукман (Ленгле, 64).

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Лопес, 77), Франсес, Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель (Бельтран, 56), Унахі — Хіль (Стуані, 56), Циганков, Рока (Ечеверрі, 63).

Попередження: Ле Норман, Морсільйо