Через повітряні тривоги гра затягнулась на майже п'ять годин — стільки ж, скільки побачили глядачі забитих м'ячів.
Кривбас — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
17 травня 2026, 17:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Шахтар 2:3
Голи: Мендоза, 58, Я, Шевченко, 87 — Траоре, 41, Проспер, 45, 68
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс (Дібанго, 83), Бекавац (Боржес, 73) — Джовані (Бутенко, 60), Араухо, Я. Шевченко — Сек (Лін, 46), Мулик (Парако, 60), Мендоза.
Шахтар: Твардовський — Грам (Азарові, 16), Бондар, Назарина, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Ізакі (Очеретько, 46) — Лукас (Швед, 79), Траоре (Мейрелліш, 79), Егіналду (Проспер, 22).
Попередження: Араухо, Вілівальд, Джонс, Джовані, Бутенко — Ізакі