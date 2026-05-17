Дубль Проспера допоміг Шахтарю здолати Кривбас

Через повітряні тривоги гра затягнулась на майже п'ять годин — стільки ж, скільки побачили глядачі забитих м'ячів.

Кривбас — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк