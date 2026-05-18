40-річний Модрич їде на свій п'ятий мундіаль

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич визначився з іменами гравців, які представлятимуть країну на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року. Цей мундіаль стане по-справжньому історичним, адже пройде з червня по липень одразу в трьох державах: США, Канаді та Мексиці.

Центральною фігурою хорватської заявки очікувано став 40-річний півзахисник італійського «Мілана» Лука Модрич. Незважаючи на поважний за футбольними мірками вік, досвідчений плеймейкер поїде на свій п'ятий чемпіонат світу, де традиційно виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.

За підсумками жеребкування підопічні Златко Далича потрапили до Групи F. За путівку до стадії плей-оф збірна Хорватії побореться у непростому квартеті, де її суперниками стануть: США, Сенегал та Південна Корея

Воротарі: Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Халл Сіті)

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дує Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосип Шутало (Аякс), Йосип Станішіч (Баварія), Марін Понграчіч (Фіорентина), Мартін Ерліч (Мідтьюлланн), Лука Вушковіч (Гамбург),

Півзахисники: Лука Модріч (Мілан), Матео Ковачіч (Манчестер Сіті), Маріо Пашаліч (Аталанта), Нікола Влашіч (Торіно), Лука Сучіч (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Комо), Крістіян Якіч (Аугсбург), Петар Сучіч (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка)

Нападники Іван Перишіч (ПСВ), Андрей Крамаріч (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашаліч (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург)