Німецький фахівець, залишатиметься на чолі команди щонайменше до 2028 року.

Керівництво Барселони досягло домовленості про продовження співпраці з головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком. Про це офіційно повідомила пресслужба блаугранас. Новий договір Фліка з Барселоною розрахований до 30 червня 2028 року та включає опцію можливого продовження ще на один ігровий сезон.

У поточному сезоні під керівництвом німця Барселона продемонструвала феноменальні результати на внутрішній арені, достроково ставши чемпіоном Іспанії та встановивши абсолютний рекорд Ла Ліги.

Проте в Лізі чемпіонів шлях каталонців завершився на стадії чвертьфіналу: команда поступилася мадридському Атлетико із загальним рахунком 2:3. Після несподіваної домашньої поразки з рахунком 0:2 синьо-гранатові змогли здобути лише мінімальну перемогу 2:1 у матчі-відповіді, якої не вистачило для проходу далі.

Нагадаємо, Ганс-Дітер Флік очолив Барселону наприкінці травня 2024 року. За час роботи на чолі блаугранас німецький фахівець встиг зібрати значну колекцію нагород на внутрішній арені: під його керівництвом каталонці двічі ставали чемпіонами Іспанії (у сезонах 2024/25 та 2025/26), здобули Кубок Іспанії (2024/25), а також двічі підіймали над головою Суперкубок Іспанії (у 2025 та 2026 роках).