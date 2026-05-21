Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи УЄФА, що відбувся 20 травня 2026 року.

Астон Вілла стала переможцем Ліги Європи у сезоні-2025/26. Команда Унаї Емері у фіналі в Стамбулі не залишила шансів Фрайбургу та впевнено здобула європейський трофей.

Англійський клуб вирішив долю матчу ще до перерви, забивши двічі наприкінці першого тайму завдяки зусиллям Тілеманса та Буендії, а після відпочинку Роджерс довершив розгром.

Для Унаї Емері це вже п’ятий виграний трофей Ліги Європи, що вкотре підтвердило його статус головного спеціаліста цього турніру. Для Астон Вілли — це другий великий єврокубок в історії після перемоги в Кубку європейських чемпіонів сезону-1981/82.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Астон Вілла у рамках фіналу Ліги Європи-2025/26:



Фрайбург — Астон Вілла 0:3

Голи: Тілеманс, 41, Буендія, 45+4, Роджерс, 58

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Макенго, 73), Гінтер, Лінгарт (Розенфельдер, 61), Трой — Еггештайн, Гефлер (Гелер, 61) — Бесте (Гюнтер, 86), Манзамбі, Гріфо (Шергант, 73) — Матанович

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес (Мінгз, 88), Дінь (Матсен, 81) — Лінделеф (Онана, 66), Тілеманс (Луїс, 88) — Макгінн, Роджерс, Буендія (Санчо, 81) — Воткінс

Попередження: Трой — Буендія, Кеш, Макгінн