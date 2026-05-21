Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Манчестер Юнайтед був неприємно здивований рішенням тренерського штабу збірної.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайр не потрапив до складу збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, 33-річний футболіст був шокований рішенням тренерського штабу англійської національної команди не включати його до остаточної заявки на турнір.

У нинішньому сезоні Магуайр провів 22 матчі в англійській Прем’єр-лізі. На рахунку оборонця один забитий м’яч і дві результативні передачі. Також він отримав три жовті картки та одне вилучення.

Нагадаємо, що Гаррі підписав новий контракт з клубом до літа 2027 року.