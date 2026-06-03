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Колишній гравець збірної України розповів про перші враження від роботи в тренерському штабі Андреа Мальдери.

Колишній футболіст збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями від початку роботи у тренерському штабі національної команди під керівництвом Андреа Мальдери. Слова Степаненка наводить пресслужба Українська асоціація футболу.

За словами ексхавбека, перехід із футбольного поля на тренерську лаву став для нього незвичним, але водночас дуже цікавим етапом кар'єри.

"Трохи було незвично. Такі змішані відчуття: ніби щойно був по той бік кромки, а зараз уже на лавці. Нові вимоги, нові завдання. Цікаво, як це все відбувається і скільки лунає завдань у навушниках – там говорять, тут перекладають.

Це цікавий досвід, є переживання. Розумієш, що я зробив усе, що мав зробити ще до матчу. Не під час гри – під час матчу ти вже тільки щось підказуєш, але все настільки швидко відбувається, що іноді навіть не встигаєш. Момент пройшов – і все. Але це новий досвід, навчаюсь", – заявив Степаненко.

Колишній гравець збірної України зазначив, що наразі продовжує адаптуватися до нової ролі та здобувати тренерський досвід у штабі національної команди.

Нагадаємо, раніше Мальдера пояснив своє рішення запросити Степаненка до тренерського штабу збірної України, відзначивши його великий досвід та знання сучасного футболу.