Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 5 червня та розпочнеться о 15:30.

У рамках першого перехідного матчу української Прем'єр-ліги-2025/26 у Олександрії місцевий однойменний клуб зіграє проти київського Лівого Берега.

ОЛЕКСНАДРІЯ — ЛІВИЙ БЕРЕГ

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЧЕРВНЯ, 15:30. КСК НІКА, ОЛЕКСНАДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Володимира Шарана запрошували повернутись на позицію на чолі Олександрії з явною метою зберегти за клубом місце в українській Прем’єр-лізі. Але фактично із зони вильоту "поліграфи" так і не змогли вибратись, проте головну перемогу навесні таки здобули.

Ще й символічну. Бо в передостанньому турі Олександрія обіграла львівський Рух (3:1), який уже за тиждень після цього оголосив про припинення участі основної команди в "елітному" дивізіоні й відмову від виступів у перехідних матчах, після чого це право, відповідно до регламенту, перейшло до "поліграфів", які фінішували передостанніми.

Маємо в підсумку історію, коли команда Шарана на рівному місці отримала другий шанс на виживання, хоча ще рік тому тільки й чути було розмов про сенсаційне "срібло" Олександрії. Якби тоді хтось спробував застерегти, на що це може обернутись, то таку людину б одразу записали до божевільних. Але в нашому футболі й така емоційна гойдалка є можливою.

Тож, так, Олександрія має другий шанс, але це взагалі не гарантує їй успіху. Бо назад до УПЛ хоче потрапити київський Лівий Берег, і якщо ми констатуємо факт того, що навіть командам рівня УПЛ доводилось орендувати домашній стадіон "лелек" для проведення своїх матчів, то принаймні за рівнем організації столичний колектив намагається не занижувати для себе планку.

До останнього колектив Олександра Рябоконя, який працює на чолі команди з початку жовтня минулого року, боровся проти одеського Чорноморця за пряме потрапляння до "елітного" дивізіону, але зрештою все залежало від харківського Металіста в заключний ігровий день, проте "жовто-сині" не змогли обіграти "моряків" на їхньому полі (0:1), тож від перемоги Лівого Берега на Інгульцем на виїзді (3:1) мало що залежало.

Хіба що той факт, що ці матчі відбувались чотири дні тому, тоді як Олександрія в УПЛ востаннє грала ще 23 травня — дуже рідко такий відпочинок гарно позначається на виступах футболістів, тим паче що суперники перебувають у накаті ще й у контексті позитивних результатів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Макаренко — Бутко, Беїратче, Боль, Огарков — Мишнев, Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо, Цара.

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Косовський, Банада — Дієго, В. Волошин, Шастал — Венделл.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія вперше з 16 червня 2002 року гратиме в перехідних матчах УПЛ, тоді обіграли Полісся (1:0);

- Лівий Берег братиме участь у третьому поспіль плейоф: перша спроба була невдалою проти Оболоні (1:2 за сумою двох матчів), але потім "лелеки" обіграли Минай (3:0) і таки вийшли до УПЛ, а під час другої спроби програли Металісту 1925 (0:2 за сумою двох матчів);

- Найкращий бомбардир сезону в Лівого Берега, Дмитро Шастал, забив сім голів у Першій лізі, тоді як найкращий у складі Олександрії, Теді Цара, шість в УПЛ;

- Олександрія вдома востаннє перемагала ще наприкінці вересня минулого року проти СК Полтава;

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